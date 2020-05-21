Mucize Doktor Ferman'ı Onur Tuna kaslı pozuyla isyan ettirdi üstsüz poz verdi

Koronavirüs salgını, birçok sektörü olumsuz etkilediği gibi dizi sektörünü de set ortamından etti. FOX TV'nin en çok izlenen dizisi Mucize Doktor'da sagın sebebiyle çekimlere ara vermek zorun kaldı. İzleyiciyi üzen bu olayın ardından dizi oyuncuları, sevenlerinden uzak kalmamak için ise sosyal medyaya ağırlık verdi.