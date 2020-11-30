Mucize Doktor dizisine yeni transfer! Dizinin Ezo'su kim belli oldu
FOX TV'nin favori dizisi Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu katıldı. Ezgi Asaroğlu, diziye 'Ezo' karakterine hayat vermek için geldi.
Tamer Ölmez'in Ali Vefa karakteri ile başrolünde olduğu Fox Tv'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'a yeni bir oyuncu dahil oldu. Perşembe akşamları ilgi ile takip edilen dizide bir süredir Ezo karakteri için isim arayışı vardı.
Mucize Doktor'da merakla beklenen Ezo karakteri için Ezgi Asaroğlu ile anlaşıldığı ortaya çıktı. Genç oyuncu dizide Ali Vefa'nın komşusu olarak yer alacak.
Ezgi Asaroğlu: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı'nda lisans yapan oyuncu, ilk çıkışını 2004 yılında aynı zamanda ilk TV deneyimi olan "Bir Dilim Aşk" adlı dizi ile yaptı.
Takip eden yıllarda kariyerine çeşitli dizi (Menekşe ile Halil, Hatırla Sevgili, Gece Sesleri, Binbir Gece...) , kısa metraj film (ödüllü What's Love Doing in the Mountains) ve reklam projeleriyle devam eden oyuncunun ilk sinema tecrübesi, 2007 yılında çekilmeye başlanan Avusturya-Fransa ortak yapım ödüllü film For a Moment Freedom (2008) ile oldu.