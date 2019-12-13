Mucize Doktor dizisine Yasemin Özilhan damga vurdu sosyal medya Kutsi'ye sardı

Yasemin Özilhan, seneler önce Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle Mucize Doktor'a dahil oldu ve sosyal medya hesabı Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine ''doktorela'' etiketiyle yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları yaşadığı heyecanı da Twitter hesabından paylaştı.