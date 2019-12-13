Mucize Doktor dizisine Yasemin Özilhan damga vurdu sosyal medya Kutsi'ye sardı
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor'a Yasemin Özilhan damga vurdu, sosyal medyada herkes Doktorlar dizisindeki partneri Kutsi'ye laf çarptı.
FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'a, uzun yıllar oyunculuğa ara veren, Doktorlar dizisinin ardından evlenerek mağaza açan Yasemin Özilhan katıldı. Mucize Doktor dizisinin fragmanı dahi izleyiciyi heyecanlandırmaya yetmişti ki dün akşam 14. bölümüyle ekranlara gelen dizi sosyal medyada oldukça konuşuldu.
Yasemin Özilhan, seneler önce Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela karakteriyle Mucize Doktor'a dahil oldu ve sosyal medya hesabı Twitter'da TT (en çok konuşulanlar) listesine ''doktorela'' etiketiyle yer aldı. Sosyal medya kullanıcıları yaşadığı heyecanı da Twitter hesabından paylaştı.
Doktorlar dizisindeki partneri Kutsi'yi unutmayan sosyal medya kullanıcıları, seneler önce dizideki partneri Kutsi'nin rol gereği Doktor Ela'yı nikah masasında terk edip gitmesini unutmadı ve paylaşımlarında yer verdi.
Öte yandan Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un 15'inci yeni bölüm fragmanı da FOX TV tarafından yayınlandı.