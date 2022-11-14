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Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı yıllar acımamış!

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Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı yıllar acımamış!

Türk Sanat Müziği'nin güçlü kadın seslerinden Muazzez Abacı, uzun süre sağlık sorunları yaşadığı için şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Türk sanat müziğinin efsane isimlerinden Abacı'nın son hali ortaya çıktı. Şarkıcının yaşadığı değişimi görenler "Yıllar acımamış" yorumunu yapmaktan kendini alamadı.

Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı yıllar acımamış!

12 Kasım'da 75 yaşına giren usta sanatçı Muazzez Abacı, doğum gününde ünlü söz yazarı Seda Akay ile buluştu. Abacı ile fotoğrafını paylaşan Akay kısa sürede gündem oldu.

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Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı yıllar acımamış!

Uzun süredir gözlerden uzak olan Abacı'nın son halini Seda Akay, sosyal medya hesabından yayınladı. 

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Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı yıllar acımamış!

Akay, paylaşımına "Can Abacı ne güzel bir gün geçti... Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun." notunu düştü.

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Muazzez Abacı'nın son hali ortaya çıktı yıllar acımamış!

Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Abacı'nın saçlarını doğal rengine bıraktığı ve değişimi dikkatlerden kaçmadı.

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