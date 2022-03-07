Muazzez Abacı Alzheimer mi oldu hastalığı ne işin aslını anlattı Muazzez Abacı'nın son durumu
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Muazzez Abacı'nın Alzheimer olduğuna yönelik bir internet sitesinde çıkan haberlere ünlü sanatçı açıklık getirdi. İşte Muazzez Abacı'nın son durumu ve son hali...
Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı ve yazar Onur Akay "Muazzez Abacı'dan kötü haber" diyerek usta sanatçıya Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti. Muazzez Abacı haberinin ardından pek çok internet sitesi haberi alıntı yaparak sayfalarına taşıdı ve haber geniş kitlelere yayıldı. Magazinkolik'e konuşan Muazzez Abacı son durumuna ilişkin açıklama yaptı ve 'Alzheimer' olduğuna yönelik iddialara açıklık getirdi.
Akay açıklamasında, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum” demişti.
Muazzez Abacı son durumunu açıkladı: Haberin yayılmasınına rdından magazinkolik.com Genel Yayın Yönetmeni Nurcan Sabur, pandemi nedeniyle uzun süredir Amerika’da kızı Saba’nın yanında yaşayan Muazzez Abacı’ya ulaştı ve bu çıkan haberi sordu.
Sabur'un ulaştığı Muazzez Abacı’nın, konuya ilişkin ilk tepkisinin “Aaaaaa nereden çıktı bu haber?” olduğuna yönelik ifadelerini yayınlayan Magazinkolik'in ilgili haberine göre, Abacı şu açıklamaları yaptı: