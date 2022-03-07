Muazzez Abacı Alzheimer mi oldu hastalığı ne işin aslını anlattı Muazzez Abacı'nın son durumu

Muazzez Abacı'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren ses sanatçısı ve yazar Onur Akay "Muazzez Abacı'dan kötü haber" diyerek usta sanatçıya Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konulduğunu iddia etti. Muazzez Abacı haberinin ardından pek çok internet sitesi haberi alıntı yaparak sayfalarına taşıdı ve haber geniş kitlelere yayıldı. Magazinkolik'e konuşan Muazzez Abacı son durumuna ilişkin açıklama yaptı ve 'Alzheimer' olduğuna yönelik iddialara açıklık getirdi.