MTRKS yatırımcısının gözü bedelsiz kararında! Yüzde 200 bedelsiz ne zaman yapılacak?

Matriks Finansal Teknolojiler’in yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı kararı yatırımcıların gündemine girdi. “MTRKS bedelsiz ne zaman?”, “MTRKS yüzde 200 bedelsiz ne demek?”, “SPK onayı geldi mi?” ve “100 lot MTRKS kaç lot olur?” gibi sorular araştırılıyor. Şirket, 26 Ağustos 2026’da aldığı kararla sermayesini iç kaynaklardan artırmak için süreci başlattı. Peki bedelsiz tarihi ne zaman açıklanacak, yatırımcıya kaç yeni pay düşecek? İşte ayrıntılar...

MTRKS YÜZDE 200 BEDELSİZ NE ZAMAN?

MTRKS için yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımının hak kullanım tarihi henüz belli olmadı. Güncel kayıtlarda SPK onayı ve bedelsiz pay dağıtım tarihi açıklanmış görünmüyor. Şirketin bedelsiz sürecinin ilerleyebilmesi için gerekli Kurul onayının ardından hak kullanım tarihi ayrıca duyurulacak. 10 Eylül 2026 itibarıyla kesin bir bedelsiz tarihi bulunmuyor.

MTRKS YÜZDE 200 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Matriks Finansal Teknolojiler, 100 milyon 500 bin TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 200 oranında bedelsiz artırarak 301 milyon 500 bin TL’ye çıkarmayı planlıyor. Artış tutarı 201 milyon TL olacak ve şirket bu tutarın tamamını iç kaynaklardan karşılayacak. Böylece mevcut pay sahipleri herhangi bir ödeme yapmadan sahip oldukları hisseler oranında yeni pay alacak.

YÜZDE 200 BEDELSİZDE 100 LOT KAÇ LOT OLUR?

Yüzde 200 bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcının elindeki her 1 pay için 2 yeni pay alması anlamına gelir. Örneğin bedelsiz öncesinde 100 lot MTRKS hissesi bulunan bir yatırımcıya 200 lot yeni pay gelir ve toplam lot sayısı 300’e yükselir. Aynı şekilde 500 lotu bulunan yatırımcının toplam pay adedi 1.500 lota çıkar. Bedelsiz işleminde yatırımcının şirket içindeki oransal ortaklığı ise değişmez.

MTRKS SPK BAŞVURUSU NE ANLAMA GELİYOR?

SPK başvurusu, şirketin aldığı bedelsiz sermaye artırımı kararının henüz doğrudan uygulanacağı anlamına gelmiyor. Şirket, ihraç belgesi ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin bölümündeki değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu sürecini yürütüyor. Kurul gerekli incelemeyi yaptıktan sonra onay verirse şirket bedelsiz payların hak kullanım tarihini belirleyerek KAP üzerinden yatırımcılara duyuracak.

MTRKS BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMININ KAYNAĞI NEREDE?

Şirketin açıkladığı plana göre 201 milyon TL’lik sermaye artışının yaklaşık 132,6 milyon TL’si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, yaklaşık 68,4 milyon TL’si ise olağanüstü yedeklerden karşılanacak. Bu nedenle yatırımcılardan bedel talep edilmeyecek ve artırım tamamen şirketin iç kaynaklarıyla yapılacak.

MTRKS BEDELSİZ ONAYI GELDİ Mİ?

10 Eylül 2026 itibarıyla güncel bedelsiz sermaye artırımı listelerinde MTRKS için SPK onayı görünmüyor. Bu nedenle yatırımcıların “bedelsiz tarihi açıklandı” şeklindeki paylaşımlar yerine şirketin KAP açıklamalarını ve SPK bültenlerini takip etmesi gerekiyor. Kurul onayının ardından bedelsiz pay alma hakkının kullanılacağı tarih ayrıca netleşecek.