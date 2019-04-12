MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi sorgulaması
Milli Savunma Bakanlığı, Personel Temin Dairesi Başkanlığının resmi internet adresi üzerinden 2019 Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adayların değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Başvurusu olumlu değerlendirilip seçim aşaması faaliyetlerine katılmaya hak kazanan uzman erbaş adayları, 30 Mayıs 2019 tarihine kadar fiziki yeterlilik ve çeşitli konulardaki yeterliliklerinin ölçülmesi amacıyla test sürecine tabi tutulacak.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek üzere, 5 Mart 2019 tarihinde paylaşılan uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adayların meraklı bekleyişi 12 Nisan itibarıyla sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı, ön başvuruları değerlendirdi ve başvuru sonuçlarını adaylar ile paylaştı
Adaylar yapacakları sorgulama neticesinde Ankara Cebeci’de bulunan MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında gerçekleştirilecek seçim aşaması faaliyetlere katılmaya hak kazanıp kazanamadıklarını öğrenebiliyor.
Seçim aşaması faaliyetleri ne zaman?
Uzman erbaş adayları, yapacakları sorgulama neticesinde seçim aşaması faaliyetlerine hangi gün katılacaklarını öğrenebiliyor. MSB tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, 30 Mayıs 2019 tarihine kadar gruplar halinde seçim aşaması faaliyetlerine çağrılacak.