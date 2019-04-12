MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi sorgulaması

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak istihdam edilmek üzere, 5 Mart 2019 tarihinde paylaşılan uzman erbaş alımı için başvuruda bulunan adayların meraklı bekleyişi 12 Nisan itibarıyla sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı, ön başvuruları değerlendirdi ve başvuru sonuçlarını adaylar ile paylaştı