Motosiklette dans eden kadın maganda gözaltına alındı

Ehliyetine el kondu

Sürücü E.U.'nun ayrıca ehliyetine geçici olarak el kondu. E.U. ayrıca Türk Ceza Kanununun 179/2 (ulaşım araçlarını kişilerin hayat,sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi , 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Çengelköy Polis Merkezine teslim edildi.