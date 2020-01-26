Mor ve Ötesi'nden deprem için anlamlı hareket! Bebek bezleriyle konsere geldiler

Konserde grup solisti Harun Tekin, tüm depremzedelere geçmiş olsun dileyerek, "Hep beraber başardığımız bir şeyi sizinle paylaşmak istiyoruz. Siz o kadar yüce gönüllü insanlarsınız ki birkaç saat önce sosyal medyadan bir çağrıda bulunduk. Şimdi size bir fotoğraf göstermek istiyoruz. Elazığ'a göndereceklerimizin bir kısmı burada hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

İşte konserden o anlar