Mor patates nedir tansiyonu dengeliyor ve kanser düşmanı!
Mor patates içerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde tansiyon ve diğer birçok rahatsızlığa birebir bir besin. İşte mor patatesin bilinmeyen faydaları!
Mor patates, zengin antioksidan içeriği, vitamin ve mineral deposu olması sebebiyle sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bir sebze.
Mor patates, tansiyonun dengelenmesinden, mide rahatsızlıklarını gidermeye; cildi güzelleştirmeden, kanseri önleyemeye vücuda birçok yarar sağlıyor. İşte mor patatesin daha önce duymadığınız faydaları!
Tansiyonu dengeliyor
Mor patates tüketmek, kan dolaşımını ve tansiyon dengesini düzenliyor. Bunda yüksek miktarda kan basıncını düzenleyici bir besin olan potasyum ve antioksidan içermesinin rolü yüksek. Ayrıca içerdiği besinler kan damarlarınızı güçlendirmeye de yardımcı oluyor.
Vitamin ve mineral deposu
Patateslerin yüksek nişasta içermesinden dolayı genelde kilo almak istemeyen kişilerin çok fazla tüketmemesi önerilir. Fakat bunun yanında birçok önemli ve tüketilmesi gereken besin içerirler. Mor patatesler karbonhidrat, kalsiyum, C vitamini, demir ve mineral açısından çok zengindir. Bu yüzden hem kabukları hem içleri oldukça besleyicidir.