Mor patates nedir tansiyonu dengeliyor ve kanser düşmanı!

Vitamin ve mineral deposu

Patateslerin yüksek nişasta içermesinden dolayı genelde kilo almak istemeyen kişilerin çok fazla tüketmemesi önerilir. Fakat bunun yanında birçok önemli ve tüketilmesi gereken besin içerirler. Mor patatesler karbonhidrat, kalsiyum, C vitamini, demir ve mineral açısından çok zengindir. Bu yüzden hem kabukları hem içleri oldukça besleyicidir.