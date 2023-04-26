Mola veren vatandaşlar şoke oldu! Ormanlık alana paket paket dökmüşler

Hayvanseverler, “Bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak. Doğayı bu şekilde katletmek neyin nesi. Bu olayı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilmesini bekliyoruz” dediler.