Mola veren vatandaşlar şoke oldu! Ormanlık alana paket paket dökmüşler
Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alana kimliği belirsiz kişilerce paketler halinde tam ve parçalanmış tavuk döküldü.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şoke eden görüntü sonrası harekete geçti.
Milas - Yatağan karayolu Boğayokuşu mevkiinde mola veren vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Kimliği belirsiz kişilerce ormanlık alana bırakıldığı tahmin edilen paketli bütün ve parça tavuklar hem hayvanseverlerin hem de çevrecilerin tepkisine neden oldu.
Hayvanseverler, “Bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak. Doğayı bu şekilde katletmek neyin nesi. Bu olayı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilmesini bekliyoruz” dediler.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.