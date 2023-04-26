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Mola veren vatandaşlar şoke oldu! Ormanlık alana paket paket dökmüşler

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Mola veren vatandaşlar şoke oldu! Ormanlık alana paket paket dökmüşler

Muğla’nın Milas ilçesinde ormanlık alana kimliği belirsiz kişilerce paketler halinde tam ve parçalanmış tavuk döküldü.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şoke eden görüntü sonrası harekete geçti.

Mola veren vatandaşlar şoke oldu! Ormanlık alana paket paket dökmüşler

Milas - Yatağan karayolu Boğayokuşu mevkiinde mola veren vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Kimliği belirsiz kişilerce ormanlık alana bırakıldığı tahmin edilen paketli bütün ve parça tavuklar hem hayvanseverlerin hem de çevrecilerin tepkisine neden oldu.

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Mola veren vatandaşlar şoke oldu! Ormanlık alana paket paket dökmüşler

Hayvanseverler, “Bu yapılan doğaya saldırı, sokak hayvanlarına yapılan haksızlıktır. Çok mu zordu bunları sokaktaki canlara ulaştırmak. Doğayı bu şekilde katletmek neyin nesi. Bu olayı gerçekleştirenlerin kısa sürede tespit edilmesini bekliyoruz” dediler.

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Mola veren vatandaşlar şoke oldu! Ormanlık alana paket paket dökmüşler

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

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Mola veren vatandaşlar şoke oldu! Ormanlık alana paket paket dökmüşler
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