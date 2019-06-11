Mogan Gölü'nde bulunan ceset, liseli Adalet'in çıktı

Adalet Ş.'nin montu, telefonu ve kişisel eşyaları ise göl kenarında bulundu. Adalet Ş.'nin telefonunda yapılan incelemede, intihar notu olduğu görüldü. Adalet Ş.'nin, dün öğleden sonra, Mogan Gölü kenarında gezintiye çıktığı, bir süre sonra da montunu çıkarıp, suya atladığı ileri sürüldü.