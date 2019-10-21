Moğalistan'ın kayıp Türkleri Dukhalar'ın zorlu yaşam mücadelelerine bakın

500 kişi kalan ve 'Kayıp Türkler' olarak da bilinen Dukhalar, ren geyiklerinin sütü, peyniriyle ve topladıkları yemişlerle besleniyorlar. Avlarını paylaşarak, ormanlardan yemiş toplayarak doğayla uyum içinde yaşıyorlar. Dukhaların bir diğer ilginç özelliği de aile reisinin kadınlardan oluşması.