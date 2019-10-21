Moğalistan'ın kayıp Türkleri Dukhalar'ın zorlu yaşam mücadelelerine bakın
MOĞALİSTAN'ın Kuzey sınırındaki Sayan Dağları yamaçlarında 10 bin yıldır varlığını sürdüren ve Türkçe konuşan ve belgesellere konu olan 'DUKHA'lar oldukça zorlu bir hayat mücadelesi veriyor.
Kayıp Türkler olarak gündeme gelen ren geyiği ve kurtlarla yaşayan, Türkçe konuşan ve Moğolistan'ın kuzey sınırındaki Sayan Dağları yamaçlarında yaşayan, Türkçe konuşan 'dukha' adlı topluluğun atalarının Erzurumlu olduğunun belirlenmesi oldukça şaşırttı.
500 kişi kalan ve 'Kayıp Türkler' olarak da bilinen Dukhalar, ren geyiklerinin sütü, peyniriyle ve topladıkları yemişlerle besleniyorlar. Avlarını paylaşarak, ormanlardan yemiş toplayarak doğayla uyum içinde yaşıyorlar. Dukhaların bir diğer ilginç özelliği de aile reisinin kadınlardan oluşması.
Türkçe'nin lehçelerinden birini kullanıyorlar. Şaman inancını sürdürüyorlar. Doğa kirlenmesin diye ellerini bile nehirde yıkamıyorlar. Dukhalar nesli tükenmek üzere olan ren geyikleriyle birlikte göçebe yaşıyorlar.