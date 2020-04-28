Modacı Nur Yerlitaş'ın cenazesi! Benan Yerlitaş kimdir mirası ona kaldı deniyor
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, dün Nişantaşı'ndaki evinde hayatını kaybetti. Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesine dair ayrıntılar netleşirken vasiyeti de ortaya çıktı. Nur Yerlitaş'ın eşi ve çocuğu yok. Mirasçısı kızkardeşi Benan Yerlitaş ve erkek kardeşi Bahattin Yerlitaş...
Türk halkının Nurella ismiyle yarışma programından tanıyıp sevdiği Nur Yerlitaş bugün toprağa veriliyor. Ünlü modacının cenazesi evinden çıkarılırken yakın dostu Sibel Can onu uğurlayanlanlar arasındaydı. Kızı Melisa ile birlikte cenazeninin evden çıkarılmasına eşlik eden Sibel Can, yakın dostuna son görevini yaptı. Ebru Gündeş de Nur Yerlitaş'ın evine aracıyla geldi ancak gazetecileri görünce içeri girmekten vazgeçti.
Ölüm sebebi ne? : Ünlülerin modacısıyken bir anda televizyon ekranlarında yayımlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla oldukça geniş bir hayran kitlesine ulaşan Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü modacı, geçtiğimiz yıl beyin kanseri sebebiyle beyin ameliyatı oldu fakat hastalık yeniden nüksetti.
Bacağını kırmış: Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek ayağını kırdığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Daha sonra tedavisine evde devam kararı verilen Nur Yerlitaş, beyin kanseri sebebiyle evinde hayata veda etti.
Son paylaşımı duygulandırdı: Nur Yerlitaş, geçtiğimiz gün Instagram hesabından fotoğrafını paylaşmıştı. Yerlitaş, paylaşımının altına, "Bakma bana öyle, baktığın yerdeyim. Bende kal" notunu yazdı.