Modacı Nur Yerlitaş'ın cenazesi! Benan Yerlitaş kimdir mirası ona kaldı deniyor

Bacağını kırmış: Nur Yerlitaş'ın ölümünden iki gün önce ise yataktan düşerek ayağını kırdığı ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Daha sonra tedavisine evde devam kararı verilen Nur Yerlitaş, beyin kanseri sebebiyle evinde hayata veda etti.