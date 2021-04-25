Miyom nedir 6 önemli sağlık sorununa yol açıyor!
En sık rastlanan kadın hastalıklarından olan miyom, beraberinde bazı sağlık sorunlarını da getiriyor. İşte miyomun sebep olduğu 6 sağlık sorunu!
Miyom nedir?
Miyomlar, rahim ve çevresinde görülen, düz kas dokusundan köken alan iyi huylu tümörler olarak adlandırılıyor. Miyomların boyutları 1-15 cm arasında değişebiliyor ve 35-40 yaşlarındaki kadınların ortalama %30-40’ında görülebiliyor. Tedavi edilmediği takdirde pek çok sağlık problemine davetiye çıkaran miyomlar halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen laparoskopik cerrahi ile konforlu bir şekilde alınabiliyor.
Miyom neden olur?
Miyomların neden oluştuğu kesin olarak bilinmemekle birlikte yapılan bilimsel çalışmalar, östrojenin miyomların büyümesine yol açtığını göstermektedir. Vücuttaki östrojen düzeyleri, vücudun doğal seyrine bağlı olarak artabilir ya da azalabilir. Örneğin; gebelikte östrojen seviyesi artmakta, menopozda ise düşmektedir. Bazı ilaçlar da östrojen düzeylerinde değişikliğe neden olmaktadır. Ayrıca çevresel ve genetik faktörlerin bu konuda etkisi olduğu düşünülmektedir.
Miyomların neden olduğu sağlık sorunları;
1-Uzun süren ve fazla miktarda adet kanaması, ara kanamalar,
2-Gün içerisinde sık idrara çıkma, ayrıca kabızlık,
3-Aşırı ve uzun süren kanamalara bağlı anemi, kolay yorulma ve halsizlik,
4-Karında büyüme, şişkinlik, ele gelen kitleler,
5-Kısırlık,
6-Tekrarlayan düşükler.