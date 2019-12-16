Miss World 2019 tacını kaybetti herkesi şoke eden dansını yapıp tebrik etti
İNGİLTERE'nin Londra şehrinde düzenlenen Miss World 2019'da kazanan belirlenirken tacı kaybeden Nijerya güzeli Nyekachi Douglas'ın dansı geceye damga vurdu.
Her sene dünyanın en güzeli kadınının Miss World 2019 bu yıl Londra'da düzenlendi. Yarışmada son 12'ye Nijerya, Kenya, Brezilya, Meksika, Hindistan, Nepal, Filipinler, Vietnam, Jamaika, Fransa, Rusya ve Cook Adaları'nın adayları kaldı.
Yarışmada 'dünyanın en güzeli' Jamaika'nın adayı 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Toni- Ann'e tacını geçtiğimiz senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon taktı. Tam birincinin açıklandığı sırada ise Nijerya güzeli Douglas önce kahkaha attı, ardından sahnenin etrafında zıplayarak dans etti.
Nijerya güzeli Douglas, birinci olan arkadaşı Jamaikalı Toni-Ann Singh'e ise büyük bir coşku ile sarılarak tebrik etti.
Sosyal medya kullanıcıları ise Nijerya güzeli Douglas gibi bir arkadaş istediklerine dair birçok paylaşımda bulundular.