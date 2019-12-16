Miss World 2019 tacını kaybetti herkesi şoke eden dansını yapıp tebrik etti

Yarışmada 'dünyanın en güzeli' Jamaika'nın adayı 23 yaşındaki Toni-Ann Singh oldu. Toni- Ann'e tacını geçtiğimiz senenin birincisi Vanessa Ponce de Leon taktı. Tam birincinin açıklandığı sırada ise Nijerya güzeli Douglas önce kahkaha attı, ardından sahnenin etrafında zıplayarak dans etti.