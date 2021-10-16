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Miss Ukrayna finalistleri nefesleri kesti! Sosyal medya yıkıldı: İşte 25 finalist...

Miss Ukrayna finalistleri nefesleri kesti! Sosyal medya yıkıldı: İşte 25 finalist...

31 yıldır düzenlenen Miss Ukrayna'nın finalistleri açıklandı. 21 Ekim'de gerçekleşecek yarışma öncesi belirlenen 25 finalist sosyal medyada gündem oldu.

Miss Ukrayna finalistleri nefesleri kesti! Sosyal medya yıkıldı: İşte 25 finalist...

1990 yılından beri ara vermeden düzenlenmeye devam eden Miss Ukrayna yarışmasının 2021 dönemi 21 Ekim tarihinde yapılacak. Kriterlere uygun olarak değerlendirilen ve katılım şartlarına tam olarak uyan adaylar finalist olmaya hak kazandı. 

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Miss Ukrayna finalistleri nefesleri kesti! Sosyal medya yıkıldı: İşte 25 finalist...

21 Ekim’e günler kala açıklanan adaylar güzellikleriyle mest etti. 25 adayın her biri görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Miss Ukrayna finalistleri nefesleri kesti! Sosyal medya yıkıldı: İşte 25 finalist...

2021 döneminde yarışmaya Amerikalıların da katılmasıyla birlikte kurallar daha da katılaştırılmış ve seçim koşulları organizatörlerin zorlanmasına sebep olmuştu. 

İşte 2021 Miss Ukrayna finalistleri...

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Miss Ukrayna finalistleri nefesleri kesti! Sosyal medya yıkıldı: İşte 25 finalist...

1 - Anita Dmytrovska
Daha önce bölgesel bir güzellik yarışmasında birinciliği bulunan Anita, yedi yılı aşkın süredir yurt dışında modellik yapıyor. Riyad'daki moda haftasında da sahneye çıkan model, yarışmanın bariz favorileri arasında.

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