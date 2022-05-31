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Mısır'da antik döneme ait çok iyi korunmuş 250 mumya ile 150 heykel bulundu

Anadolu Ajansı
Mısır'da antik döneme ait çok iyi korunmuş 250 mumya ile 150 heykel bulundu

Antik Mısır'da yerleşim alanı olarak kullanılan ve krallık mezarlarının bulunduğu tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik çalışmalarda M.Ö 500'lü yıllara dayandığı tahmin edilen 250 mumya ile 150 heykel bulundu.

Mısır'da antik döneme ait çok iyi korunmuş 250 mumya ile 150 heykel bulundu

Ülkedeki "Sada el-Beled" kanalının haberine göre, Giza kentinde yer alan tarihi Sakkara bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda Mısır'ın antik dönemine ait yeni eserlere ulaşıldı.

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Mısır'da antik döneme ait çok iyi korunmuş 250 mumya ile 150 heykel bulundu

2018'den bu yana arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği Sakkara bölgesinde, 250 mumya ile 150 heykelin gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi. Bunun, 2018'den bu yana Sakkara'da yapılan en büyük keşif olduğu ifade edildi.

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Mısır'da antik döneme ait çok iyi korunmuş 250 mumya ile 150 heykel bulundu

M.Ö 500'lü yıllara dayandığı tahmin edilen 250 ahşap yapımı renkli tabutun bulunduğu, içindeki mumyaların da iyi korunduğu kaydedildi.

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Mısır'da antik döneme ait çok iyi korunmuş 250 mumya ile 150 heykel bulundu

Öte yandan 250 mumyanın bulunduğu mezarlardan birinde "Ölüler Kitabı"ndan bazı bölümler içerdiği tahmin edilen bir de papirüs keşfedildi.

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