Mısır'da antik döneme ait çok iyi korunmuş 250 mumya ile 150 heykel bulundu

2018'den bu yana arkeolojik kazı çalışmalarının devam ettiği Sakkara bölgesinde, 250 mumya ile 150 heykelin gün yüzüne çıkarıldığı belirtildi. Bunun, 2018'den bu yana Sakkara'da yapılan en büyük keşif olduğu ifade edildi.