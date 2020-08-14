Mirgün Cabas'la mesajlarını ifşa eden Tuba Ünsal'ın konusu bakın ne oldu

Oğullarının eğitim hayatı konusunda endişelenen Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas yol haritasını belirlemek için mesajlaşmayı seçti. Tuba Ünsal ise bu mesajlaşmayı sosyal medya hesabında paylaşarak birçok aileyle aynı durumda olduklarını gösterdi.