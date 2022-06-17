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Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin trafik sorununu çözdü

Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin trafik sorununu çözdü

Geçtiğimiz günlerde "Kuş Uçuşu" dizisiyle başarılı oyunculuğunu sergileyen Miray Daner ile sevgilisi Oğulcan Engin önceki gün İstanbul Arnavutköy’de motosikletle gezerken görüntülendi. Kasklarını takmayı ihmal etmeyen çift sempatik tavırlarla poz vermeyi ihmal etmedi. Trafik sorununa motorsikletle çözüm bulan çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor.

Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin trafik sorununu çözdü

Kara Tahta dizisinin başrol oyuncusu Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy sokaklarında görüntülendi.

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Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin trafik sorununu çözdü

Kuralları ihmal etmeyip kasklarını takan çift muhabirleri fark edince tebessüm etmekle yetindi.

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Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin trafik sorununu çözdü

Oğulcan Engin, sıkışan trafikte habercilere “Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?” dedi.

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Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin trafik sorununu çözdü

Ünlü çift trafik sorunundan basit bir çözümle kurtulmuşlardı.

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