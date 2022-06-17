Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin trafik sorununu çözdü
Geçtiğimiz günlerde "Kuş Uçuşu" dizisiyle başarılı oyunculuğunu sergileyen Miray Daner ile sevgilisi Oğulcan Engin önceki gün İstanbul Arnavutköy’de motosikletle gezerken görüntülendi. Kasklarını takmayı ihmal etmeyen çift sempatik tavırlarla poz vermeyi ihmal etmedi. Trafik sorununa motorsikletle çözüm bulan çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşıyor.
Kara Tahta dizisinin başrol oyuncusu Miray Daner ve sevgilisi Oğulcan Engin, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy sokaklarında görüntülendi.
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Kuralları ihmal etmeyip kasklarını takan çift muhabirleri fark edince tebessüm etmekle yetindi.
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Oğulcan Engin, sıkışan trafikte habercilere “Düzgün bir fotoğraf olur değil mi?” dedi.
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Ünlü çift trafik sorunundan basit bir çözümle kurtulmuşlardı.
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