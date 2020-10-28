Minik Leyla Aydemir'in ölümündeki şok edici detaylar gerekçeli kararda çıktı! Traktör kavgası
AĞRI'da amcası tarafından kaçırılarak öldürülen 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasının gerekçeli kararı çıktı. Kararda amcanın vahşi cinayeti nasıl işlediği tüm ayrıntılarıyla anlatıldı. Her şey baba ile amca arasındaki "miras kalan traktör senin olacak benim olacak" kavgasıyla başlamış.
AĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezası verilen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'in (43) cinayeti nasıl işlediğine dair şok edici detaylar yer aldı. Kararda, Yusuf Aydemir'in husumetli olduğu ağabeyine tehdit maksatlı Leyla'yı sakladığı, olayın adli boyuta ulaşması nedeniyle korkup, sakladığı yerden çıkaramadığı, Leyla'yı ölümü üzerine serin bir alanda beklettiği, aramaların gevşetilmesi ve normal hayata dönülmesini fırsat bilerek de cesedi dereye attığı kanaatine varıldığı bildirildi.
Kent merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde 15 Haziran 2018 tarihinde kayboldu. Tüm Türkiye'nin seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulundu. Leyla'nın ölümünün ardından, başlatılan soruşturma kapsamında 2'si Leyla'nın öz amcası olmak üzere 7 sanık hakkında dava açıldı.
Amca ceza aldı 6 sanık bereat etti
Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 Ekim günü görülen karar duruşmasında amca Yusuf Aydemir, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amca Musa Aydemir, baba Nihat Aydemir'in kuzeni Mehmet Ali Aydemir, köylüleri Besim Dursun, eşi Hatun Dursun, Yıldırım Artam ve eşi Ayşe Artam ise beraat etti. Yusuf Aydemir'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.
Traktörün kime ait olacağı anlaşmazlığı
Türkiye'nin yakından takip ettiği Leyla Aydemir davasında Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 78 sayfalık gerekçeli karar açıklandı. Gerekçeli kararda, Leyla'nın babası Nihat Aydemir ile kardeşi Yusuf Aydemir arasında ailenin traktörünün kime ait olacağı ve babasından miras kalan birden çok bileziği de içeren altınların kimde kalacağı konusunda babaları öldükten sonra bir anlaşmazlık yaşadıklarına dikkat çekildi.