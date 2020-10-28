Minik Leyla Aydemir'in ölümündeki şok edici detaylar gerekçeli kararda çıktı! Traktör kavgası

AĞRI'da, kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasında gerekçeli karar açıklandı. Kararda, 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa karşı cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 4 yıl hapis cezası verilen Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir'in (43) cinayeti nasıl işlediğine dair şok edici detaylar yer aldı. Kararda, Yusuf Aydemir'in husumetli olduğu ağabeyine tehdit maksatlı Leyla'yı sakladığı, olayın adli boyuta ulaşması nedeniyle korkup, sakladığı yerden çıkaramadığı, Leyla'yı ölümü üzerine serin bir alanda beklettiği, aramaların gevşetilmesi ve normal hayata dönülmesini fırsat bilerek de cesedi dereye attığı kanaatine varıldığı bildirildi.