Minik Karan kaptan oldu! O paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'da Osman karakterini canlandıran Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile dünya evine girmiş, çift oğulları Karan ile evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz aylarda Evcen'in hamilelik haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İkinci kez anne baba olmaya hazırlanan çift şu sıralar Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Son olarak oğulları Karan'ın dümen başındaki pozunu paylaşan çiftin o paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu... İşte minik kaptan Karan...