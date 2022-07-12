Minik Karan kaptan oldu! O paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu
Ekranların fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Osman rolüyle gönüllere taht kuran Burak Özçivit, meslektaşı Fahriye Evcen ile mutluluğa evet demiş, çift oğulları Karan ile evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz aylarda Evcen'in hamilelik haberi gündemi sallamıştı. İkinci kez anne baba olmaya hazırlanan çift şimdilerde Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Geçtiğimiz gün oğulları Karan'ın dümen başındaki pozunu paylaşan çiftin o paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı...
Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'da Osman karakterini canlandıran Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile dünya evine girmiş, çift oğulları Karan ile evliliklerini taçlandırmıştı. Geçtiğimiz aylarda Evcen'in hamilelik haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. İkinci kez anne baba olmaya hazırlanan çift şu sıralar Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Son olarak oğulları Karan'ın dümen başındaki pozunu paylaşan çiftin o paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu... İşte minik kaptan Karan...
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde isimleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan adını verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.
Babalar gününde paylaşım yapmıştı
İkinci kez baba olacak olan Burak Özçivit geçtiğimiz Babalar Günü'nde oğlu Karan ile bu pozunu paylaşmıştı.
Sosyal medyadan paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen bu kez oğulları Karan'ın pozlarını sosyal medyadan yayınladı.