Minik Ecrin'i arama çalışmaları sona erdi

Aile bulunan ayakkabı teki ile kıyafetlerin Ecrin'e ait olduğunu teşhis etti. Olay yerinde iz takip ve kadavra köpekleri ile yapılan aramalarda kafatası ile etrafa dağılmış kemikler bulundu. Savcılık incelemesin ardından toplanan kemikler ve kafatası Ecrin'e ait olup olmadıklarının tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.