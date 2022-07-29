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Milyonların gözü kulağı bu haberde! EYT'de farklı formüller masada, son sözü Erdoğan söyleyecek

Milyonların gözü kulağı bu haberde! EYT'de farklı formüller masada, son sözü Erdoğan söyleyecek

Ek gösterge düzenlemesi ve asgari ücrete ara zam sonrası şimdi sırada emeklilikte yaşa takılanların durumu var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde EYT mesaisi yapan ekip, çalışmaları tamamlamak üzere. EYT düzenlemesi çok yakında açıklanacak.

Milyonların gözü kulağı bu haberde! EYT'de farklı formüller masada, son sözü Erdoğan söyleyecek

Emeklilikte yaşa takılan 6 milyon kişi merakla düzenleme bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bir ekip EYT mesaisinde.

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Milyonların gözü kulağı bu haberde! EYT'de farklı formüller masada, son sözü Erdoğan söyleyecek

Çalışmalarda sona yaklaşılırken, EYT'lilerin sorunlarına çözüm için farklı formüller masada.

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Milyonların gözü kulağı bu haberde! EYT'de farklı formüller masada, son sözü Erdoğan söyleyecek

TRTHABER'in haberine göre; Bu modellerden bir tanesinin yaşı esas alan model olduğunu belirten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Belli bir yaşa gelmiş olanların emekli edilmesi. Primi esas alan model başka bir model olarak görüşülüyor. Örneğin 7200 gün ile 9000 gün prim ödeyenlerin emekli edileceği kamuoyunda konuşuluyor." dedi.

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Milyonların gözü kulağı bu haberde! EYT'de farklı formüller masada, son sözü Erdoğan söyleyecek

"Kesinti yapılarak emeklilik tarihi öne çekilebilir"
Aylıklarda belirli oranda kesinti yapılarak emeklilik tarihinin öne çekilmesi de tartışılan formüller arasında.

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