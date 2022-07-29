Milyonların gözü kulağı bu haberde! EYT'de farklı formüller masada, son sözü Erdoğan söyleyecek

TRTHABER'in haberine göre; Bu modellerden bir tanesinin yaşı esas alan model olduğunu belirten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Belli bir yaşa gelmiş olanların emekli edilmesi. Primi esas alan model başka bir model olarak görüşülüyor. Örneğin 7200 gün ile 9000 gün prim ödeyenlerin emekli edileceği kamuoyunda konuşuluyor." dedi.