Milyonların gözü EYT'de! Eksik pirimi olanlar dikkat: Askerlik ve doğum borçlanmasında maliyet artacak!
2023 Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından Milyonların gözü EYT'ye çevrildi. Emekli olmaya hazırlanıp prim günü eksik olanların ucuz borçlanma yapabilmesi için son bir hafta kaldı. EYT'den yararlanmak isteyenler yeni yıldan itibaren askerlik borçlanmasında maliyet yaklaşık 20 bin TL, doğum borçlanması 26 bin TL artacak. İşte detaylar...
Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine çevrildi.
Bu kapsamda emekli olmaya hazırlanıp prim günü eksik olanların ucuz borçlanma yapabilmesi için son bir haftaya girildi.
Yeni yıldan itibaren askerlik borçlanmasında maliyet yaklaşık 20 bin 375 lira, doğum borçlanması da 26 bin 620 lira artacak. İşte ayrıntılar.
Sabah'ın haberine göre; Asgari ücrete yüzde 54.66'lık zam Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılan askerlik, doğum gibi hizmet borçlanmasının maliyetleri 1 Ocak 2023 itibariyle artacak.