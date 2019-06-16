Milyonların acısını çektiği migren ağrısını azaltmak için bunu deneyin

Dr. Duygu Aygün, migrenin binlerce yıldan beri bilinen ve dünyada en sık karşılaşılan hastalıklardan biri olduğunu ifade ederek migren şikayetlerini azaltmak için yapılması gerekenleri sıraladı. Migrenin ciddi iş gücü kaybı ve sosyal sorunlara yol açan bir hastalık olduğunu vurgulayan Aygün, konuşmasına şu şekilde devam etti;