Milyonların acısını çektiği migren ağrısını azaltmak için bunu deneyin
Her üç kişiden birinin hayatlarının bir döneminde ciddi baş ağrısı çektiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, migren için önerilerde bulundu.
Dr. Duygu Aygün, migrenin binlerce yıldan beri bilinen ve dünyada en sık karşılaşılan hastalıklardan biri olduğunu ifade ederek migren şikayetlerini azaltmak için yapılması gerekenleri sıraladı. Migrenin ciddi iş gücü kaybı ve sosyal sorunlara yol açan bir hastalık olduğunu vurgulayan Aygün, konuşmasına şu şekilde devam etti;
Migren, teşhis konulup tedavi edildiğinde kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Migren, ailesel özellik gösteren bir hastalıktır. Çocukluk çağında, ergenlikte veya erken erişkin yaşta başlayabilir.
Erkeklerden daha fazla..: Yapılan çalışmalar sonucunda migrenin genel popülasyonun yüzde 10’undan fazlasını etkilediği ve kadınlarda erkeklerden daha fazla oranda görüldüğü açıklanmıştır.
Migren ağrılarını azaltmak için ne yapılmalı?:
- Migren atağını tetikleyici faktörünü tespit edip ondan uzak durmalı.
- Atağı tetikleyen yiyecek ve içecekler tüketmemeli.
- Atakların olmadığı ara dönemlerde spor, yoga, meditasyon, masaj gibi aktivitelerle kasları gevşetmeye çalmalı