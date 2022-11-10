Milyonları ilgilendiriyor! Tek tek hepsi yeniden hesaplandı en düşüğü 4 bin 90 lira oldu!
Ocak 2023 memur ve emekli zamlarının yanında 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı gibi sosyal yardımlar da yükselecek. En yüksek maaşın 4 bin 90 lira olması bekleniyor.
Emekli ve memur zammı için sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı. Ekim ayında açıklanan enflasyon verisi ile 4 aylık zam oranı ile en düşük memur ve emekli maaşları şimdilik netleşti. Ancak Ocak 2023 memur ve emekli zamlarının yanında 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı gibi sosyal yardımlar da yükselecek. En yüksek maaşın 4 bin 90 lira olması bekleniyor. İşte enflasyon beklentilerine göre yeni sosyal yardımlar…
Memur ve emekli zammı için Ekim ayı enflasyonunun açıklanması sonrası 4 aylık rakamlar netleşti. Artık milyonlar Ocak 2023 zammı için önümüzdeki 2 aylık enflasyon verisini beklemeye geçti.
TÜİK tarafından son açıklanan enflasyon oranı Ekim 2022 için aylık yüzde 3,54, yıllık ise yüzde 85,51 oldu. Enflasyon hesabına göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84’e, memur zammı ise 11,84’e yükseldi. Ocak ayında memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.
Sosyal yardım ödemeleri de artıyor
Bu kapsamda AA Finans, TCMB Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre hesaplanan ve 4 aylık kesinleşen zam oranına göre sosyal yardım ödemeleri için yeni zamlı rakamlar da belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısı için enflasyon beklentisi yüzde 17,86 olurken, AA Finans’ın anketine göre bu oran yüzde 21,61 olarak hesaplandı. İşte enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı...