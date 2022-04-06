Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zamda bomba detaylar! Yüzde 30'u aşacak
Milyonlarca emekli, memur 6 aylık enflasyona göre Temmuz'da zamlı maaş ve aylık alacak. Temmuz zammında önemli gösterge olan ilk 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Emeklilerin yüzde 22.81 zam alması kesinleşti. Enflasyonun Nisan ayında yüksek seviyeye çıkacağı tahmin edilirken, 6 aylık TÜFE'nin yüzde 30'a ulaşması bekleniyor.
Memur ve emekli maaşlarında son artışlar yüzde 30'ları geçecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı Ocak ayında 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 arttı. Memur ve memur emeklisine de yüzde 5'lik Ocak ayı toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 2.5 ilave artışla yüzde 30.95 zam yapıldı.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre memur emeklilere Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zam yapılıyor. Bu zam geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamları dikkate alınarak hesaplanıyor.
Memur ve memur emeklisinin maaşındaki artış oranı iki yılda bir yapılan toplu sözleşmeye göre belirlenirken, 6 aylık enflasyon zam oranı aştığında fark da yansıtılıyor. Ocak-Haziran ayı enflasyon oranı emekli, memur, işçilerin aylık, maaşlarında yapılacak zamda belirleyici olurken yaşlılık aylığı, evde bakım başta olmak üzere sosyal destek kalemlerini de etkiliyor.
Emekliler, Kurban Bayramı nedeniyle Temmuz ayında zamlı aylıkla beraber Bayram ikramiyesi alacak.