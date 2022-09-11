Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor 10 bin lira veren var! Bunları yapın promosyonunuz artsın
Emekliler için bankalar promosyon yarışına girdi. Rakam 10 bin liraya kadar yükseldi. Faruk Erdem kaleme aldığı yazısında eski sözleşmesi devam eden emekliler için yeni promosyonu alma yolu olduğunu söyledi ve detaylarını açıkladı.
Özel bankaların başlattığı promosyon yarışı emekliler için rakamları 10 bin liraya kadar çıkartırken, kamu çalışanları için ise 40 bin lirayı bulan promosyonlar ödenmeye başladı. Emekliler üç yıllık maaşını aynı bankadan alma sözü verip sözleşme imzaladıktan sonra yüksek miktardaki promosyonları alabiliyorlar.
Sözleşmesi devam edenler ve daha önce düşük promosyon almış emekliler için bir fırsat bulunduğu belirten Faruk Erdem yazısında şunları kaydetti:
-Bu emeklilerin yasalardan gelen hakları var.
Öncelikle cayma hakkını kullanarak eski sözleşmeleri fesih imkanları bulunuyor. Böylece düşük miktarda aldıkları promosyon ile ilgili sözleşmeyi sonlandırmış olacaklar.
-Burada sözleşmenin bitimine kalan süre kadar bir geri ödeme de söz konusu. Yani üç yıllığına 1.500 TL alan bir emekli eğer bir yıl sonra sözleşmeden cayma hakkını kullanırsa geriye kalan 1000 TL'yi ödemek durumunda.