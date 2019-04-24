Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor! 3600 ek gösterge için gözler Meclis'te
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıklarca yürütülen taslak çalışmaların yakın dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması öngörülen 3600 ek gösterge düzenlemesiyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
Anadolu Ajansı
Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı.
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Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.
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Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.
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