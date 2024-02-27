Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Emekli promosyonları için kritik tarihe dikkat, 15 bin lira oldu

2024 yılı ilk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla Ocak ayından itibaren bankalar promosyonlarının güncellemeye başladı. Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat’a kadar başvuru kabul ediyor.



