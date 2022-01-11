Milyonlarca emeklinin gözü TBMM'de! Emekliye yüzde 25+617 TL zam
En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılması doğrudan 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldürürken düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar lira olarak hesaplandı. Emekli maaşından diğer birçok kalemde hesaplamaların belirleneceği tasarı bugün TBMM Genel Kurulu'na geliyor.
En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılması doğrudan 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldürürken düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar lira olarak hesaplandı. Öncelikle bu ayki aylıklarını 17 Ocak itibariyle alacak SSK emeklileri ile 25 Ocak'ta almaya başlayacak Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin yüzde 25.5'lik zammı hesaplanacak. Buna göre aylığı 2500 liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre düzenlemeye göre örneğin geçen yıl Temmuz ayında bin 800 lira alan bir emekli yeni zamla birlikte 2 bin 259 olacağından ve aylığı 2500 lira altında kalacağından 241 lira artırılarak 2500 liraya tamamlanacak.
Bugün Meclis Genel Kurulu'nda
En düşük emekli aylığının 2 bin 500 lira olması başta olmak üzere bazı değişiklikler öngören yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 66 artacak. Komisyon görüşmeleri sırasında yapılacak düzenlemelerin kamu maliyesine etkilerini içeren bilgi notu paylaşıldı.
Buna göre, en düşük emekli aylığındaki iyileşme 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Düzenlemenin yıllık maliyeti de 3.5 milyar lira hesaplanıyor.