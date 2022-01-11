Milyonlarca emeklinin gözü TBMM'de! Emekliye yüzde 25+617 TL zam

En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılması doğrudan 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldürürken düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar lira olarak hesaplandı. Öncelikle bu ayki aylıklarını 17 Ocak itibariyle alacak SSK emeklileri ile 25 Ocak'ta almaya başlayacak Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin yüzde 25.5'lik zammı hesaplanacak. Buna göre aylığı 2500 liranın altında kalanlar bu tutara tamamlanacak.