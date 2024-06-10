BIST 10.139
DOLAR 32,40
EURO 34,87
ALTIN 2.384,64

Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme! Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor, ödeme takvimi

|
Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme! Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor, ödeme takvimi

Bakan Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda bayram öncesinde ikramiyelerin yatırılacağını bildirmişti. Emekli ve hak sahiplerine toplamda 42 milyar lira ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme! Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor, ödeme takvimi

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak. Ödemeler 14 Haziran'a kadar yapılacak.  Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak. 

17
Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme! Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor, ödeme takvimi

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.  

27
Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme! Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor, ödeme takvimi

 SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.

37
Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme! Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor, ödeme takvimi

Bakan Vedat Işıkhan ödeme takvimine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

47