Milyonlarca emeklinin beklediği ödeme! Bayram ikramiyeleri hesaplara yatıyor, ödeme takvimi
Bakan Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda bayram öncesinde ikramiyelerin yatırılacağını bildirmişti. Emekli ve hak sahiplerine toplamda 42 milyar lira ödeme gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlayacak. Ödemeler 14 Haziran'a kadar yapılacak. Bayram ikramiyelerinden 16 milyon emekli yararlanacak.
Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık parası alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve güvenlik korucuları da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.
Bakan Vedat Işıkhan ödeme takvimine ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: