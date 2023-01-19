Milyonlarca emekli bekliyordu! Ek zam için tarih netleşti hesaplara yatıyor

Memur maaş zam farkı ödememelerinin ne zaman yatacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşları ödenmeye başlandı. Bu kapsamda 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını alan memurlar için 14 günlük maaş farkı ödeme tarihi de yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşlarını iki parça halinde alabileceğini söyledi ve tarih verdi...