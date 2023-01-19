Milyonlarca emekli bekliyordu! Ek zam için tarih netleşti hesaplara yatıyor
Memur ve emekli maaşına yapılacak olan zam oranlarının netlik kazanmasıyla birlikte gözler zamlı maaşların yatacağına tarihe çevrildi. Emeklilerin zamlı maaş ödemeleri başlarken memur maaşlarına zam hesaplaması yetişmedi. Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını alabildiler. 14 günlük maaş farkları ödemeleri için de tarih belli oldu...
Memur maaş zam farkı ödememelerinin ne zaman yatacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşları ödenmeye başlandı. Bu kapsamda 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını alan memurlar için 14 günlük maaş farkı ödeme tarihi de yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşlarını iki parça halinde alabileceğini söyledi ve tarih verdi...
14 günlük maaş farkı için tarih netleşti
Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldılar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi ve ödeme tarihi hakkında tarih verdi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Elitaş, 13 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada şunları söyledi;
"Pazar günü yansımış olacaktı. Geçen hafta geçirebilseydik, cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi. Çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur."