Milyonlar dört gözle bekliyor! Bakan Vedat Bilgin'den açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran asgari ücret paylaşımı
Milyonlar dört gözle bekliyor. Asgari ücret maratonunda son viraja gelindi. İşçiler aylardır 2023'te ne kadar maaş alacaklarını merak ediyordu. Son zamanların en çok aratılan sorusu ise, "Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?" oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücretin yarın açıklanacağını duyururken Bakan Bilgin'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte detaylar...
Asgari ücret için beklenen gün geldi çattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan merakla beklenen 2023'ün asgari ücretini perşembe günü açıklayacak. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı ise asgari ücretin ne kadar olacağında...
Türk iş teklifini 9 bin lira olarak duyurmuş, Erdoğan ise 9 bin lira olma ihtimaliyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Gözler yarına çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sosyal medyada heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte asgari ücretle ilgili tüm detaylar...
TÜRK-İŞ'İN 9 BİN TL TEKLİFİ
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, tekliflerinin 9 bin TL olduğunu açıklamıştı. Atalay "Türk- İş’in resmi teklifi 9 bin TL, verirlerse masaya oturur imzalarız, vermezlerse o meselenin içinde olmayız" demişti. Asgari ücretle ilgili milyonların beklediği açıklama ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısı için Meclis'e giriş yaptığında gazetecilerin asgari ücrete dair sorusunu yanıtladı. Erdoğan, "Bugün açıklama olur mu, bekleyelim mi?" sorusuna "Beklemeye devam" yanıtını vermişti.