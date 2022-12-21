Milyonlar dört gözle bekliyor! Bakan Vedat Bilgin'den açıklanmasına saatler kala heyecanlandıran asgari ücret paylaşımı

Türk iş teklifini 9 bin lira olarak duyurmuş, Erdoğan ise 9 bin lira olma ihtimaliyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Gözler yarına çevrilmişken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den sosyal medyada heyecanlandıran bir paylaşım geldi. İşte asgari ücretle ilgili tüm detaylar...