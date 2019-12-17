Milyoner'i Kenan İmirzalıoğlu'na bırakan Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo'nun tanıtımı
Murat Yıldırım'ın uğruna Kim Milyoner Olmak İster'i Kenan İmirzalıoğlu'na bıraktığı dizisi Ramo'nun tanıtımı yayımlandı.
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz sezon sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, yeni projesi için Milyoner'deki koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'na bırakmıştı. Yıldırım'ın merakla beklenen dizisinin tanıtımı seyirciyle buluştu.
Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo'nun ilk görüntüleri yayınlandı.
'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldı.
Dizide, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıra dışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.