Milyoner'i Kenan İmirzalıoğlu'na bırakan Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo'nun tanıtımı

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in geçtiğimiz sezon sunuculuğunu yapan Murat Yıldırım, yeni projesi için Milyoner'deki koltuğunu Kenan İmirzalıoğlu'na bırakmıştı. Yıldırım'ın merakla beklenen dizisinin tanıtımı seyirciyle buluştu.