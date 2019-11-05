Milyoner sunucusu Kenan İmirzalıoğlu herkesi şaşırttı yeni işinden ilk görüntüler
Bu sezon Kim Milyoner Olmak İster'in sunucu koltuğuna oturan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisinden ilk görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla anlaşmadan önce bir internet dizisi çekeceği haberleri ortaya atılan ancak sır gibi saklanan bu projenin detayları ortaya çıktı. Ayrıca 'Alef' adlı diziden ilk görüntüler de gelmeye başladı.
Blu TV'de yayınlanacağı öğrenilen ve 2020 yılında gösterime girecek olan Alef dizisinin başrollerini Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen paylaşacak.
Ödüllü yönetmen Emin Alper’in yönetmen koltuğunda oturacağı, May Prodüksiyon imzalı dizi, heyecan verici ve farklı konusu, ilgi çekici oyuncu kadrosuyla dikkat çekecek.
Dizinin konusu ne olacak?
BluTV, ‘Alef’ adlı sekiz bölümlük sıra dışı bir polisiye diziye imza atıyor. Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen’in başrollerini paylaştığı ve yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Emin Alper’in oturacağı ‘Alef’, İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesini konu alıyor.