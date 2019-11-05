Milyoner sunucusu Kenan İmirzalıoğlu herkesi şaşırttı yeni işinden ilk görüntüler

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla anlaşmadan önce bir internet dizisi çekeceği haberleri ortaya atılan ancak sır gibi saklanan bu projenin detayları ortaya çıktı. Ayrıca 'Alef' adlı diziden ilk görüntüler de gelmeye başladı.