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Milyarder Jeff Bezos'tan sevgilisinin hayranlıkla baktığı Leonardo Di Caprio'ya 'tehdit'

Milyarder Jeff Bezos'tan sevgilisinin hayranlıkla baktığı Leonardo Di Caprio'ya 'tehdit'

Dünyanın ikinci zengin insanı olan ve geçtiğimiz günlerde Bodrum'a yatıyla demir atan Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez'in oyuncu Leonardo DiCaprio'ya hayran bakışlarının viral olmasını ti'ye aldı, "Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim" diye tweet attı.

Milyarder Jeff Bezos'tan sevgilisinin hayranlıkla baktığı Leonardo Di Caprio'ya 'tehdit'

Milyarder Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez'in oyuncu Leonardo DiCaprio'ya 'bakışının' viral olmasıyla dalga geçti. Birçok Twitter kullanıcısının Sanchez'in yanında Bezos varken DiCaprio'yla flört ettiğini iddia etmesinin ardından ünlü oyuncuya hitaben bir paylaşım yaptı.

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Milyarder Jeff Bezos'tan sevgilisinin hayranlıkla baktığı Leonardo Di Caprio'ya 'tehdit'

Dünyanın ikinci zengin insanı olan Bezos, paylaşımında DiCaprio’yı etiketleyerek "Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim…" mesajını paylaştı.

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Milyarder Jeff Bezos'tan sevgilisinin hayranlıkla baktığı Leonardo Di Caprio'ya 'tehdit'

Bezos fotoğrafta, üzerinde "Tehlike! Dik kayalık, ölümcül düşme riski” yazan bir tabelayla görülüyor.

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Milyarder Jeff Bezos'tan sevgilisinin hayranlıkla baktığı Leonardo Di Caprio'ya 'tehdit'
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