Milyarder Jeff Bezos'tan sevgilisinin hayranlıkla baktığı Leonardo Di Caprio'ya 'tehdit'
Dünyanın ikinci zengin insanı olan ve geçtiğimiz günlerde Bodrum'a yatıyla demir atan Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez'in oyuncu Leonardo DiCaprio'ya hayran bakışlarının viral olmasını ti'ye aldı, "Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim" diye tweet attı.
Milyarder Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez'in oyuncu Leonardo DiCaprio'ya 'bakışının' viral olmasıyla dalga geçti. Birçok Twitter kullanıcısının Sanchez'in yanında Bezos varken DiCaprio'yla flört ettiğini iddia etmesinin ardından ünlü oyuncuya hitaben bir paylaşım yaptı.
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Dünyanın ikinci zengin insanı olan Bezos, paylaşımında DiCaprio’yı etiketleyerek "Leo, buraya gelsene, sana bir şey göstereceğim…" mesajını paylaştı.
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Bezos fotoğrafta, üzerinde "Tehlike! Dik kayalık, ölümcül düşme riski” yazan bir tabelayla görülüyor.
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