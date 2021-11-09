Milyarder Jeff Bezos'tan sevgilisinin hayranlıkla baktığı Leonardo Di Caprio'ya 'tehdit'

Milyarder Jeff Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez'in oyuncu Leonardo DiCaprio'ya 'bakışının' viral olmasıyla dalga geçti. Birçok Twitter kullanıcısının Sanchez'in yanında Bezos varken DiCaprio'yla flört ettiğini iddia etmesinin ardından ünlü oyuncuya hitaben bir paylaşım yaptı.