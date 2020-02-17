Milli güreşçi Süleyman Karadeniz Avrupa şampiyonu oldu

Anadolu Ajansı

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kilo finalinde İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'daki Pellicone Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın yedinci ve son gününde, erkekler serbest stilde final müsabakaları yapıldı.

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Erkekler serbest stil 92 kilo finalinde milli güreşçi Süleyman Karadeniz, İsviçreli Samuel Scherrer ile karşılaştı.

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Milli güreşçi Süleyman, rakibini 3-0 yenerek altın madalyaya uzandı.

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Avrupa şampiyonluğu elde eden Süleyman'ın madalyası, Türkiye'nin 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı ilk ve tek altın madalya oldu.

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