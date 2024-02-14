Milli Eğitim hazırladı! Okullarda yaz tatili kısalıyor! Ara tatiller kaldırılacak mı?

Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil düzenlemesinin detayları ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Kasım ve Nisan aylarında okullara verilen birer haftalık ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Ara tatil uygulaması önümüzdeki yıllarda da devam edecek.