Milli Eğitim hazırladı! Okullarda yaz tatili kısalıyor! Ara tatiller kaldırılacak mı?
Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil ve yaz tatili düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Yaz tatili kısalıyor. Okula gidilen gün sayısı artırılıyor. Kasım ve Nisan aylarındaki ara tatiller devam edecek mi? İşte son bilgiler...
Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklarını tamamlamak üzere. Milyonlarca öğrenci ve velisini ilgilendiren yeni tatil düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, okula gidilen gün sayısını artırıyor. Bunun için yaz tatilleri kısaltılıyor. Kasım ve Nisan ayında uygulanan birer haftalık ara tatiller devam edecek mi? İşte ayrıntılar...
Milyonlarca veli ve öğrencinin merakla beklediği ara tatil düzenlemesinin detayları ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, Kasım ve Nisan aylarında okullara verilen birer haftalık ara tatiller uygulanmaya devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ara tatillerle ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacak. Ara tatil uygulaması önümüzdeki yıllarda da devam edecek.
180 değil 200 gün okula gidilecek
Öte yandan MEB eğitim-öğretim yapılan iş günlerini uzatmak için bir çalışma hazırlığında. Yani tatiller devam edecek ancak öğrenciler daha uzun süre okula gidecek. 180 olan eğitim-öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması hedefleniyor.
Yaz tatilleri kısaltılacak
Daha önce duyurulan takvime göre 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı, 9 Eylül 2024'te başlayacak. Toplam eğitim iş gününün yaz tatilinden kısılarak uzatılması planlanıyor.