Milletvekili adayı Michelle Dewberry'nin Tinder'da erkek aradığı ortaya çıktı
Son günlerde İngiltere'nin aşırı sağcı Brexit Partisi'nden aday olmasıyla gündeme gelen Michelle Dewberry'nin arkadaş bulma sitesine üye olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta Hull West ve Hessle'deki Brexit Partisi'ne yeni aday olarak tanıtılan 40 yaşındaki Michelle Dewberry'nin sosyal medya paylaşımları dikkat çekmeye devam ederken, aynı zamanda Tinder'da hayatının aşkını aradığı ortaya çıktı.
Michelle Dewberry'nin de uygulama üzerinde profil sahibi olduğunu fark eden Tinder kullanıcıları, hesabın ekran fotoğraflarını alıp kısa sürede sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflarda, Dewberry'nin karşı cinsteki aradığı özellikleri sıraladığı görüldü.
Dewberry, profilinde sigara kullanan ve 'yoğun Corbyn destekçisi' birini kesinlikle aramadığını belirtti. Dewberry, ayrıca profilinde tek eşliliğe inandığını ve dürüstlüğe önem verdiğini de ekledi.
Öte yandan Dewberry profiline, karşısındaki ani fikir ve tekliflerle geldiğinde kendisine "Evet" denmesinden hoşlandığını yazmış.