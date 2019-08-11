Mike Perry'nin burnu kırıldı suratı tanınmaz hale geldi

Aylardır merakla beklenen Vicente Luque ile Mike Perry'nin mücadelesi önceki akşama damga vurdu. Milyonlarca kişinin izlediği karşılaşmada her UFC maçında olduğu gibi kanlar döküldü. Mike Perry'nin aldığı bir diz darbesi sonucu ise burnu kırıldı.