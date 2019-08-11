Mike Perry'nin burnu kırıldı suratı tanınmaz hale geldi

Mike Perry'nin burnu kırıldı suratı tanınmaz hale geldi

Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC'nin Uruguay'da oynanan bir maçında ünlü dövüşcü Mike Perry'nin burnu kırıldı.

Mike Perry'nin burnu kırıldı suratı tanınmaz hale geldi - Sayfa 1

Aylardır merakla beklenen Vicente Luque ile Mike Perry'nin mücadelesi önceki akşama damga vurdu. Milyonlarca kişinin izlediği karşılaşmada her UFC maçında olduğu gibi kanlar döküldü. Mike Perry'nin aldığı bir diz darbesi sonucu ise burnu kırıldı.

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Mike Perry'nin burnu kırıldı suratı tanınmaz hale geldi - Sayfa 2

Karşılaşma boyunca burnu sık sık kanamasına rağmen maçı bırakmayan Perry, puanla rakibine yenildi. 

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Mike Perry'nin burnu kırıldı suratı tanınmaz hale geldi - Sayfa 3

Mücadelenin ardından sosyal medyada Perry'nin son hali yayılmaya başladı.

Mike Perry'nin burnunun son hali

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Mike Perry'nin burnu kırıldı suratı tanınmaz hale geldi - Sayfa 4

Vincente Luque'nin ise karşılaşmanın ardından Perry'i teselli etmesi ise ayakta alkışlandı.

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