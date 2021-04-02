Mide bulandıran sözler Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık için yeni iddiaları dehşet!

''Neticede pedagoglar dinlediğinde gerçekliği ispatlanacak ve bu şahıs ceza alacak. Fakat hali hazırda böyle sapkın bir kişilik ile evlatlarımın olmasından çok rahatsızım lütfen Twitter da tweet atarak siz de destek olun ve bir an önce yargılama yapılsın çocuklarımın başına bir şey gelmeden kurtarmama yardım edin lütfen."