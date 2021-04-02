Mide bulandıran sözler Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık için yeni iddiaları dehşet!
Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'a dair skandal iddialarına bir yenisi eklendi. Bu seferki iddia ise resmen mide bulandırdı.
Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan Yağmur Sarnıç, Seren Serengil'e çirkin sözlerinin ardından oklarını yeniden Emre Aşık'a çevirdi. Boşanma aşamasında olduğu Aşık'a dair yeni iddiaları ise iğrenç, duyanların midesi kaldırmadı.
''Emre Aşık pedofiliden yargılansın'' adı altında Instagram hesabından paylaşım yapan Yağmur Sarnıç, kızı Elvin Aşık'ın babası Emre Aşık tarafından tacize uğradığını iddia etti. Sarnıç, yazısında şunları yazdı:
"Sevgili dostlarım, arkadaşlarım kızımın babası tarafından maruz kaldığı cinsel istismar konusunda savcılığa suç duyurusunda bulundum. Lakin sürekli birileri diğer olaylar gibi bu olayın da üzerini örtmeye çalışıyor. Fakat bu asla iftira değil bizzat kızımın kendi beyanlarıdır.''
''Neticede pedagoglar dinlediğinde gerçekliği ispatlanacak ve bu şahıs ceza alacak. Fakat hali hazırda böyle sapkın bir kişilik ile evlatlarımın olmasından çok rahatsızım lütfen Twitter da tweet atarak siz de destek olun ve bir an önce yargılama yapılsın çocuklarımın başına bir şey gelmeden kurtarmama yardım edin lütfen."
Bu sözlerinin ardından kendisine inanmayanlar için paylaşım yapan Sarnıç, böyle bir konuda iftira atmayacağını iddia etti.