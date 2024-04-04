BIST 9.149
DOLAR 31,89
EURO 34,71
ALTIN 2.352,68

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

|
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

18
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

28
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Ziyarette parti yetkilileri ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da yer aldı.

38
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
48