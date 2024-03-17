MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı! Devlet Bahçeli'yi böyle karşıladılar
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı başladı. Partililer Bahçeli'yi ayakta, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı.
Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı başladı.
Salonda, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı afişler yer aldı.
Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları ve partinin genel merkez binası yansıtıldı.
Partililer Bahçeli'yi ayakta, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganlarıyla karşıladı.