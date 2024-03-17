MHP 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı! Devlet Bahçeli'yi böyle karşıladılar

Salonda, "Bir ülkü bir ömürden uzun her sevdadan büyük", "İlk günkü azim ve kararlılık bitmeyen gurur ve onurla", "Devir artık Türk devridir", "Cumhur bizim Türkiye hepimizin" ile "Geçmişin gururu yarının umudu" yazılı afişler yer aldı.