MFÖ Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden'den direk dansı şovu
Ünlü müzik grubu MFÖ'nün M'si Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden, direk dansı yaptığı anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Suden, aldığı eleştirilerin ardından yeni bir paylaşım daha yaparak "Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok, sizin de olmasın" dedi.
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, direk dansı yaptı. 58 yaşında fit fiziği ve görünümüyle dikkat çeken Biricik Suden, o anları da sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Güzel yorumların yanı sıra eleştirilen Suden, yeni bir paylaşım daha yaparak "Cinsellik için direklere sarılmaya ihtiyacım yok, sizin de olmasın" dedi.
"Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" dedi Mazhar Alason destek verdi
Suden, direk dansı yaptığı anları "Dalga geçmeyin yeni başlıyorum" notuyla paylaştı. Suden ilk destek de eşi Mazhar Alanson'dan geldi. Ünlü şarkıcı eşinin direk dansı paylaşımına alkış emojileri koyarak desteğini belli etti.
"Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok"
Hem fiziğine hem de cesaretine gelen güzel yorumların yanı sıra eleştirilere de maruz kalan Biricik Suden, bu sefer dans ettiği bir videosunu paylaşarak "Gelen bazı sorulara cevaben "Bu oldukça zor, güç, denge, teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok, sizlerin de olmasın" sözleriyle paylaşım yaptı.
Biricik Suden kimdir?
Yugoslav göçmeni olan Suden’in, bir abisi vardır. 16 yaşındayken teyzesi Biricik’i evlat edinerek bütün mirasını ona bıraktığından ailesininkinden farklı bir soyada sahiptir. Çocukluğu Yeniköy’de geçti. Henüz dört yaşındayken Cumhuriyet Gazetesi’nden okumayı sökünce okula başladı. Atatürk Kız Lisesi’nden mezun oldu. Nişantaşı’nda LCC (Language and Culture Centre)’de grafik ve illüstrasyon eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi’nde İbrahim Safi resim atölyesine devam etti. Gelişimi için 4 yıl da Paris’te kaldı.