MFÖ Mazhar Alanson'un 58 yaşındaki eşi Biricik Suden'den direk dansı şovu

"Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok"

Hem fiziğine hem de cesaretine gelen güzel yorumların yanı sıra eleştirilere de maruz kalan Biricik Suden, bu sefer dans ettiği bir videosunu paylaşarak "Gelen bazı sorulara cevaben "Bu oldukça zor, güç, denge, teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok, sizlerin de olmasın" sözleriyle paylaşım yaptı.

İŞTE O DİREK DANSI