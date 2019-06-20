Mevsimlik işçilerin bu hali yürekleri burkuyor
BURSA'nın İnegöl ilçesinde günlerdir süren yağmur diğer illerde olduğu gibi burada da hayatı olumsuz etkiliyor. Yağmurdan en fazla etkilenler ise kuşkusuz kilometrelerce uzaklıktan gelip kaldıkları çadırlarda ekmek parası kazan mevsimlik işçiler. Çadırları sular basarken, yardımlarına belediye ekipleri yetişti. İşçilerin tek talebi konteyner.
İnegöl'de pazartesi gününden bu yana fasılalarla yağan yağmur ilçe genelinde birçok cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan İnegöllüler nerelere sığınacaklarını şaşırdı. Yağmurdan en çok etkilen ise Şanlıurfa'dan İnegöl'e gelen mevsimlik işçiler.
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Şiddetli yağmurla birlikte kaldıkları bölgede kurdukları çadırları sular altında kaldı.
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Diken üstünde yaşayan işçilerin imdadına ise İnegöl Belediyesi ekipleri yetişti. Ekipler çadırlara tekrar su girmemesi için çamurlu olan alana kum döktü.
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Tek istedikleri para kazanmak olan işçilerin çadırlardaki eşyaları zarar gördü.
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