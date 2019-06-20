Mevsimlik işçilerin bu hali yürekleri burkuyor

İnegöl'de pazartesi gününden bu yana fasılalarla yağan yağmur ilçe genelinde birçok cadde ve sokakları sular altında bıraktı. Şiddetli yağmura hazırlıksız yakalanan İnegöllüler nerelere sığınacaklarını şaşırdı. Yağmurdan en çok etkilen ise Şanlıurfa'dan İnegöl'e gelen mevsimlik işçiler.