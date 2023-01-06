Mevduat faiz oranları uçtu! Banka banka güncel liste

Halkbank 32 gün vadeli mevduat faiz oranı Ocak ayında yüzde 15,25 seviyesinde bulunuyor. Vakıfbank'ta bu oran yüzde 14,00, Ziraat Bankası'nda ise 13,25 düzeyinde. Peki, en yüksek faiz hangi bankada?