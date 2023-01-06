Mevduat faiz oranları uçtu! Banka banka güncel liste
Borsadaki düşüşün ardından bankalar TL ile mevduat hesaplarına müşteri çekme yarışına girdi. Banka mevduat faizleri güncellendi. Peki, en yüksek faiz hangi bankada?
Yatırımcı ekonomik belirsizlik ortamlarında kısa vadeli yatırımlara ilgi gösteriyor. TV100'ün haberine göre Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi.
Halkbank 32 gün vadeli mevduat faiz oranı Ocak ayında yüzde 15,25 seviyesinde bulunuyor. Vakıfbank'ta bu oran yüzde 14,00, Ziraat Bankası'nda ise 13,25 düzeyinde. Peki, en yüksek faiz hangi bankada?
Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 25,00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 22,00
QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 23,50
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 24,00
Cepte TEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 16,00
Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı yüzde 27,00