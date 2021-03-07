Metropoll'den Şubat ayı anketi! Erdoğan'a karşı en güçlü aday Mansur Yavaş çıktı!

Erdoğan'ın rakibi İmamoğlu olursa ne olur?

Katılımcılara sorulan bir diğer soru ise "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu olursa kime oy verirsiniz" oldu. Ankete katılanların yüzde 44,3'ü Erdoğan'a, yüzde 43,7'si de İmamoğlu'na oy vereceğini söyledi. Yüzde 4,5'lik kesim kararsız seçmenden oluşurken, "protesto oy" diyenlerin oranı da yüzde 5,3'ü oluşturdu.