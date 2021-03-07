Metropoll'den Şubat ayı anketi! Erdoğan'a karşı en güçlü aday Mansur Yavaş çıktı!
Metropol Araştırma'nın Şubat Ayı anketinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı en yüksek oyu alacak isim Mansur Yavaş çıktı. Türkiye'nin en acil sorunu olarak işsizlik ve koronavirüs salgını çıkarken, en başarılı muhalefet lideri Meral Akşener oldu...
Metropoll Araştırma'nın 'Türkiye'nin Nabzı' anketinin Şubat ayı sonuçları çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında en güçlü aday Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıktı. Ankete göre, Türkiye'de halk, "ülkenin en acil sorunu" olarak geçim sıkıntısı ve işsizliği görüyor. İşte Metropoll anketinden çarpıcı sonuçlar...
Metropoll'ün anketinde katılımcılara, "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş olursa kime oy verirsiniz" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 44,6'sı Erdoğan'a, yüzde 44,4'ü de Yavaş'a oy vereceğini söyledi. Yüzde 3,9'luk kesim, kararsız seçmenden oluşurken, "protesto oy" diyenlerin oranı da yüzde 4,6'yı oluşturdu.
Seçmen, 2018 yılındaki genel seçimlerde oy verdiği parti bazında incelendiğinde ise, AK Parti seçmeninin yüzde 11,8'inin MHP seçmeninin yüzde 22,2'sinin Mansur Yavaş'a oy verdiği görüldü.
Erdoğan'ın rakibi İmamoğlu olursa ne olur?
Katılımcılara sorulan bir diğer soru ise "Gelecekte yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylar mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu olursa kime oy verirsiniz" oldu. Ankete katılanların yüzde 44,3'ü Erdoğan'a, yüzde 43,7'si de İmamoğlu'na oy vereceğini söyledi. Yüzde 4,5'lik kesim kararsız seçmenden oluşurken, "protesto oy" diyenlerin oranı da yüzde 5,3'ü oluşturdu.