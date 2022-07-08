Metropoll'den cumhurbaşkanı anketi! Meral Akşener fark attı! En büyük sürprizi Zafer Partisi yaptı

Metropoll anketi; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11- 15 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 2123 kişi ile yapıldı. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,08 haya payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.