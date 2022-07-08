Metropoll'den cumhurbaşkanı anketi! Meral Akşener fark attı! En büyük sürprizi Zafer Partisi yaptı
METROPOLL Araştırma, Haziran ayı anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre AK Parti CHP’den 8 puan, CHP ise İYİ Parti'den 6 puan önde. kararsızlar da son yılların en düşük seviyesinde. Metropoll anketine göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a kesinlikle oy vermem diyenler yüzde 41’i aştı.
Metropoll Araştırma'nın "Türkiye’nin Nabzı" Haziran ayı araştırması sonuçları açıklandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener cumhurbaşkanı adaylığı durumunda yüzde 50 oy ile ilk sırada çıkarken, kararsızların giderek azaldığı görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'kesinlikle' oy vermeyeceğini söyleyenler de yüzde 40'ın üzerine çıktı.
Metropoll anketi; Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 11- 15 Haziran 2022 tarihleri arasında toplam 2123 kişi ile yapıldı. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,08 haya payı ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.
Meral Akşener'in oy potansiyeli yüzde 50
'Cumhurbaşkanı adayı' sorulduğunda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mevcut oy potansiyeli yüzde 50, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 44 ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yüzde 49 olarak ölçüldü.
En yüksek 'oy vermem' tercihi hangi liderde
"Meral Akşener’e kesinlikle oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 30,5, "Erdoğan’a kesinlikle oy vermem" diyenler yüzde 41,7, "Kılıçdaroğlu’na kesinlikle oy vermem" diyenlerin oranı da yüzde 32,2 oldu.